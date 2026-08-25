दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों के पास बनेंगे 40 मंजिला अपार्टमेंट्स, 80 लाख की नई आबादी के लिए DDA का मेगा प्लान

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की सीमाएं (1,483 वर्ग किमी) स्थिर हैं और जमीन पूरी तरह भर चुकी है। इसके बावजूद अगले दो दशकों में शहर में लगभग 80 लाख नए नागरिक जुड़ने वाले हैं।

जमीन की इस किल्लत और बढ़ती आबादी के बीच दिल्ली को बचाने के लिए मास्टर प्लान -2047 में बड़ा कदम उठाया गया है। अब दिल्ली चौड़ाई में नहीं बल्कि ऊपर की ओर यानी 'वर्टिकल डेवलपमेंट' (ऊंची इमारतों) की तरफ बढ़ेगी।

इसके लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) और झुग्गी पुनर्वास योजनाओं में फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) बढ़ाकर 500 तक कर दिया गया है। क्या होता है 500 एफएआर? सरल शब्दों में समझें तो एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) यह तय करता है कि जमीन के एक टुकड़े पर कितनी मंजिलें बनाई जा सकती हैं या कितना निर्माण किया जा सकता है। एफएआर जितना ज्यादा होगा, इमारत उतनी ही ऊंची बनाई जा सकेगी।

पुराने नियमों में आबादी के घनत्व पर लगी सीमाओं के कारण ऊंची इमारतें बनाने पर रोक थी, लेकिन नए प्लान में यह पाबंदी हटा दी गई है। 500 एफएआर की छूट मिलने से अब मेट्रो स्टेशनों, प्रमुख बस टर्मिनलों और हाई-डेंसिटी काॅरिडोर (एचडीसी) के आसपास 30 से 40 मंजिला लग्जरी और किफायती ऊंची इमारतें बन सकेंगी।