दिल्लीवाले के PAN-KYC से महाराष्ट्र में फर्जी GST रजिस्ट्रेशन, 79.4 करोड़ का कारोबार दिखा; EOW ने दर्ज की FIR

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में पहचान और केवाईसी दस्तावेजों के दुरुपयोग का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नई दिल्ली के एक व्यक्ति के पैन और पहचान संबंधी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र में जीएसटी पंजीकरण कराया गया और उसके नाम से करीब 79.4 करोड़ रुपये की आउटवर्ड सप्लाई दर्शा दी गई।

खास बात यह है कि शिकायतकर्ता को इस कारोबार की जानकारी तब हुई, जब वह वित्त वर्ष 2025-26 का आयकर रिटर्न तैयार करने के दौरान अपना एनुअल इंफार्मेशन स्टेटमेंट (एआइएस) देख रहे थे। मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जीएसटी पोर्टल पर फर्जी पंजीकरण शिकायतकर्ता के मुताबिक, उसने महाराष्ट्र में कभी कोई कारोबार शुरू नहीं किया और न ही किसी व्यक्ति को अपने पैन, फोटो, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल क्रेडेंशियल या अन्य केवाईसी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी।