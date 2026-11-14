दिल्ली में द्वारका के मोहन गार्डन में कार के अंदर मृत मिले युवक-युवती; जांच में जुटी पुलिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक बड़ी घटना सामने आई है। द्वारका के मोहन गार्डन में एक युवक और एक युवती की मौत हो गई। वे दोनों एक कार के अंदर बेहोश की हालत में मिले, जिन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।

सूत्रों ने बताया कि पुलिस सुसाइड वाले एंगल पर जांच कर रही है। हालांकि, अभी दोनों की मौत कैसे हुई, इसका कुछ पता नहीं चला है। यह घटना 11 नवंबर की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।