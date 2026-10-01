दिल्ली: नाबालिग रहते किया था दुष्कर्म, आरोपित ने शादी के बाद पति को भेज दिया वीडियो;
नई दिल्ली के साउथ एवेन्यू में एक नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। ...और पढ़ें
HighLights
नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो बनाया, एक साल ब्लैकमेल किया।
शादी के बाद आरोपी ने पति को भेजा दुष्कर्म का वीडियो।
वीडियो के कारण पीड़िता की शादी टूटी, आरोपी निखिल गिरफ्तार।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। साउथ एवेन्यू इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित ने इसका वीडियो भी बना लिया था। उसे प्रसारित करने की धमकी देकर करीब एक साल तक ब्लैकमेल करता रहा। आरोप है कि पीड़िता की शादी के बाद आरोपित ने वही वीडियो उसके पति को भेज दिया।
वीडियो सामने आने के बाद पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और उनकी शादी टूट गई। नई दिल्ली जिला पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपित निखिल को गिरफ्तार किया है। वारदात के समय पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए मामले में पाक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। अब पीड़िता बालिग हो चुकी है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपित निखिल पहले पीड़िता के पड़ोस में ही रहता था। बीते वर्ष अप्रैल माह में निखिल ने उसके घर की पहली मंजिल पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। उसने वीडियो भी बना लिया। इसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल करता रहा।
पीड़िता की शादी किसी अन्य युवक से हो गई
हाल ही में पीड़िता की शादी किसी अन्य युवक से हो गई। आरोप है कि शादी की जानकारी मिलने के बाद निखिल नाराज हो गया। उसने पीड़िता का वीडियो उसके पति को भेज दिया। वीडियो मिलने के बाद पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया और पुलिस के मुताबिक, आखिरकार उनकी शादी टूट गई।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इसके बाद भी वह लगातार फोन और अन्य माध्यमों से संपर्क कर वीडियो और तस्वीरें प्रसारित करने की धमकी देता था। मामले की शिकायत मिलने के बाद साउथ एवेन्यू थाने में केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया।
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