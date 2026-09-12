Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली के करावल नगर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, सामने आई वारदात की बड़ी वजह

By Saurabh PandeyEdited By: Kapil Kumar
Published: Sat, 12 Sep 2026 03:27 PM (IST)

पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में छेड़छाड़ के आरोप में एक व्यक्ति राजकुमार की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर ...और पढ़ें

दिल्ली के करावल नगर इलाके में युवक की हत्या। जागरण

दिल्ली के करावल नगर इलाके में युवक की हत्या। जागरण

HighLights

  1. करावल नगर में छेड़छाड़ के आरोप में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या।

  2. मृतक राजकुमार (44) पेंटर थे, परिवार ने पिटाई का आरोप लगाया।

  3. पुलिस घटना के पूरे क्रम और आरोपों की गहन जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है।

मृतक की पहचान अंकुर एन्क्लेव निवासी राजकुमार (44) के रूप में हुई है। वह पेंटर का काम करते थे। स्वजन के अनुसार, बृहस्पतिवार रात करीब तीन-चार लोगों ने राजकुमार की पिटाई की।

गंभीर हालत में उन्हें पहले निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मामले की जांच शुरू

बताया जा रहा है कि घटना के बाद स्वजन रात में ही शव लेकर घर आ गए थे। शुक्रवार सुबह परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

परिवार में पत्नी और एक बेटा

शुरुआती जानकारी के अनुसार, एक महिला ने राजकुमार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। मृतक के परिवार में पत्नी और एक बेटा है।

मृतक के भाई गिरीश कुमार ने भी मामले की जानकारी दी है। पुलिस अब घटना के पूरे क्रम, पिटाई में शामिल लोगों और महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।

यह भी पढ़ें- दिल्ली मर्डर केस: किशोर की हत्या कर हरिद्वार भागे मुख्य आरोपी समेत दो गिरफ्तार