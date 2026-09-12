दिल्ली के करावल नगर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, सामने आई वारदात की बड़ी वजह

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है।

मृतक की पहचान अंकुर एन्क्लेव निवासी राजकुमार (44) के रूप में हुई है। वह पेंटर का काम करते थे। स्वजन के अनुसार, बृहस्पतिवार रात करीब तीन-चार लोगों ने राजकुमार की पिटाई की।

गंभीर हालत में उन्हें पहले निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मामले की जांच शुरू

बताया जा रहा है कि घटना के बाद स्वजन रात में ही शव लेकर घर आ गए थे। शुक्रवार सुबह परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।