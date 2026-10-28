दिल्ली लिकर एप पर ऑनलाइन शराब बुकिंग से लेकर पेमेंट और पिक करने के टाइम तक पढ़ें पूरा प्रोसेस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में शराब की दुकानों पर लंबी कतारों से राहत देने के लिए दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DSIIDC) ने 'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप शुरू की है। इस ऐप के जरिए आप अपना पसंदीदा ब्रांड पहले से बुक करके, ऑनलाइन भुगतान करके और क्यूआर कोड दिखाकर डीएसआईआईडीसी स्टोर से सीधे ऑर्डर ले सकते हैं।

क्यों शुरू किया गया DSIIDC App? दुकानों पर भीड़ कम करना: त्योहारों और वीकेंड पर शराब की दुकानों के बाहर लगने वाली लंबी लाइनों और भीड़ को नियंत्रित करना।

त्योहारों और वीकेंड पर शराब की दुकानों के बाहर लगने वाली लंबी लाइनों और भीड़ को नियंत्रित करना। समय की बचत: दुकान पर ब्रांड ढूंढने और बिलिंग की कतार में खड़े होने की झंझट खत्म करना।

दुकान पर ब्रांड ढूंढने और बिलिंग की कतार में खड़े होने की झंझट खत्म करना। सुविधाजनक खरीदारी: घर बैठे अपना ब्रांड, बोतल का साइज और नजदीकी स्टोर चुनने की सुविधा देना। दिल्ली लिकर बुकिंग ऐप से शराब कैसे बुक करें? (स्टेप-बाय-स्टेप) एप डाउनलोड करें: अपने मोबाइल में 'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप इंस्टॉल करें।

अपने मोबाइल में 'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप इंस्टॉल करें। ब्रांड और साइज चुनें: उपलब्ध विकल्पों में से अपना पसंदीदा ब्रांड, बोतल का साइज़ और मात्रा चुनें।

उपलब्ध विकल्पों में से अपना पसंदीदा ब्रांड, बोतल का साइज़ और मात्रा चुनें। नजदीकी डीएसआईआईडीसी स्टोर चुनें: वह स्टोर चुनें जहां से आप ऑर्डर उठाना चाहते हैं।

वह स्टोर चुनें जहां से आप ऑर्डर उठाना चाहते हैं। ऑनलाइन भुगतान करें: एप के जरिए शराब की कीमत का डिजिटल पेमेंट पूरा करें।

एप के जरिए शराब की कीमत का डिजिटल पेमेंट पूरा करें। क्यूआर कोड प्राप्त करें: भुगतान सफल होते ही ऐप में एक क्यूआर कोड जेनरेट होगा।

भुगतान सफल होते ही ऐप में एक क्यूआर कोड जेनरेट होगा। स्टोर से ऑर्डर लें: चुने हुए स्टोर के काउंटर पर क्यूआर कोड स्कैन कराएं और अपना ऑर्डर प्राप्त करें। दिल्ली लिकर बुकिंग एप के इस्तेमाल में इन बातों का ध्यान रखें... होम डिलीवरी नहीं मिलेगी: यह सिर्फ एडवांस बुकिंग और पेमेंट की सुविधा है। ऑर्डर लेने के लिए आपको खुद स्टोर जाना होगा।

यह सिर्फ एडवांस बुकिंग और पेमेंट की सुविधा है। ऑर्डर लेने के लिए आपको खुद स्टोर जाना होगा। 48 घंटे में पिकअप जरूरी: बुकिंग और भुगतान के बाद 48 घंटे के भीतर संबंधित स्टोर से शराब उठाना अनिवार्य है।

बुकिंग और भुगतान के बाद 48 घंटे के भीतर संबंधित स्टोर से शराब उठाना अनिवार्य है। न्यूनतम उम्र 25 वर्ष: शराब खरीदने के लिए ग्राहक की आयु कम से कम 25 साल होनी चाहिए।

शराब खरीदने के लिए ग्राहक की आयु कम से कम 25 साल होनी चाहिए। मात्रा की सीमा: आबकारी नियमों में तय सीमा से अधिक शराब खरीदने की अनुमति नहीं है।

आबकारी नियमों में तय सीमा से अधिक शराब खरीदने की अनुमति नहीं है। कैंसिलेशन और रिटर्न पॉलिसी: स्टोर से ऑर्डर लेने से पहले आप बुकिंग रद्द कर सकते हैं, लेकिन एक बार शराब हैंडओवर होने के बाद रिटर्न नहीं होगा।

स्टोर से ऑर्डर लेने से पहले आप बुकिंग रद्द कर सकते हैं, लेकिन एक बार शराब हैंडओवर होने के बाद रिटर्न नहीं होगा। सिर्फ चुनिंदा दुकानों पर उपलब्ध: फिलहाल यह सुविधा डीएसआईआईडीसी द्वारा संचालित लगभग 200 दुकानों/आउटलेट्स पर ही है, दिल्ली की सभी सरकारी शराब दुकानों पर नहीं। एआई की मदद से तैयार किया गया इंफोग्राफ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) क्या दिल्ली लिकर बुकिंग ऐप से घर पर शराब मंगवा सकते हैं? नहीं, इस ऐप में होम डिलीवरी की सुविधा नहीं है। आपको बुक किए गए डीएसआईआईडीसी स्टोर से खुद ऑर्डर लेना होगा।