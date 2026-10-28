दिल्ली लिकर एप पर ऑनलाइन शराब बुकिंग से लेकर पेमेंट और पिक करने के टाइम तक पढ़ें पूरा प्रोसेस
Delhi Liquor App: दिल्ली में शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए DSIIDC ने 'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप ...और पढ़ें
HighLights
DSIIDC ने दिल्ली लिकर बुकिंग ऐप लॉन्च किया।
ऑनलाइन बुक करें, भुगतान करें, QR कोड से पिकअप।
होम डिलीवरी नहीं, 48 घंटे में पिकअप अनिवार्य।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में शराब की दुकानों पर लंबी कतारों से राहत देने के लिए दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DSIIDC) ने 'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप शुरू की है। इस ऐप के जरिए आप अपना पसंदीदा ब्रांड पहले से बुक करके, ऑनलाइन भुगतान करके और क्यूआर कोड दिखाकर डीएसआईआईडीसी स्टोर से सीधे ऑर्डर ले सकते हैं।
क्यों शुरू किया गया DSIIDC App?
- दुकानों पर भीड़ कम करना: त्योहारों और वीकेंड पर शराब की दुकानों के बाहर लगने वाली लंबी लाइनों और भीड़ को नियंत्रित करना।
- समय की बचत: दुकान पर ब्रांड ढूंढने और बिलिंग की कतार में खड़े होने की झंझट खत्म करना।
- सुविधाजनक खरीदारी: घर बैठे अपना ब्रांड, बोतल का साइज और नजदीकी स्टोर चुनने की सुविधा देना।
दिल्ली लिकर बुकिंग ऐप से शराब कैसे बुक करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)
- एप डाउनलोड करें: अपने मोबाइल में 'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप इंस्टॉल करें।
- ब्रांड और साइज चुनें: उपलब्ध विकल्पों में से अपना पसंदीदा ब्रांड, बोतल का साइज़ और मात्रा चुनें।
- नजदीकी डीएसआईआईडीसी स्टोर चुनें: वह स्टोर चुनें जहां से आप ऑर्डर उठाना चाहते हैं।
- ऑनलाइन भुगतान करें: एप के जरिए शराब की कीमत का डिजिटल पेमेंट पूरा करें।
- क्यूआर कोड प्राप्त करें: भुगतान सफल होते ही ऐप में एक क्यूआर कोड जेनरेट होगा।
- स्टोर से ऑर्डर लें: चुने हुए स्टोर के काउंटर पर क्यूआर कोड स्कैन कराएं और अपना ऑर्डर प्राप्त करें।
दिल्ली लिकर बुकिंग एप के इस्तेमाल में इन बातों का ध्यान रखें...
- होम डिलीवरी नहीं मिलेगी: यह सिर्फ एडवांस बुकिंग और पेमेंट की सुविधा है। ऑर्डर लेने के लिए आपको खुद स्टोर जाना होगा।
- 48 घंटे में पिकअप जरूरी: बुकिंग और भुगतान के बाद 48 घंटे के भीतर संबंधित स्टोर से शराब उठाना अनिवार्य है।
- न्यूनतम उम्र 25 वर्ष: शराब खरीदने के लिए ग्राहक की आयु कम से कम 25 साल होनी चाहिए।
- मात्रा की सीमा: आबकारी नियमों में तय सीमा से अधिक शराब खरीदने की अनुमति नहीं है।
- कैंसिलेशन और रिटर्न पॉलिसी: स्टोर से ऑर्डर लेने से पहले आप बुकिंग रद्द कर सकते हैं, लेकिन एक बार शराब हैंडओवर होने के बाद रिटर्न नहीं होगा।
- सिर्फ चुनिंदा दुकानों पर उपलब्ध: फिलहाल यह सुविधा डीएसआईआईडीसी द्वारा संचालित लगभग 200 दुकानों/आउटलेट्स पर ही है, दिल्ली की सभी सरकारी शराब दुकानों पर नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
- क्या दिल्ली लिकर बुकिंग ऐप से घर पर शराब मंगवा सकते हैं?
नहीं, इस ऐप में होम डिलीवरी की सुविधा नहीं है। आपको बुक किए गए डीएसआईआईडीसी स्टोर से खुद ऑर्डर लेना होगा।
- बुकिंग के बाद शराब उठाने के लिए कितना समय मिलता है?
बुकिंग और भुगतान के बाद 48 घंटे के भीतर ऑर्डर उठाना जरूरी है।
- दिल्ली में ऑनलाइन शराब बुक करने की न्यूनतम उम्र क्या है?
शराब खरीदने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए।
- क्या बुकिंग कैंसिल की जा सकती है?
हां, स्टोर से शराब लेने से पहले ऑर्डर रद किया जा सकता है। हैंडओवर के बाद रिटर्न संभव नहीं है।
- क्या यह सुविधा दिल्ली की सभी शराब दुकानों पर है?
नहीं, यह अभी केवल डीएसआईआईडीसी की लगभग 200 दुकानों पर उपलब्ध है।
दुकान जाकर दिखाना होगा क्यूआर कोड
दिल्ली लिकर बुकिंग ऐप से शराब खरीदना अब आसान और तेज है। बस, ब्रांड चुनें, ऑनलाइन भुगतान करें, दुकान जाकर काउंटर पर क्यूआर कोड दिखाएं और बिना लंबी कतार के अपना ऑर्डर लें। बस 25 से अधिक उम्र के लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा। 48 घंटे की पिकअप सीमा और मात्रा संबंधी नियमों का ध्यान रखें।