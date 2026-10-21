दिल्ली सरकार की नई योजना: युवाओं को बेकरी से मेकअप आर्टिस्ट तक की मिलेगी ट्रेनिंग; 1.15 करोड़ का टेंडर जारी

वी के शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली में कारीगरों को बेकरी, हेयर स्टाइलिंग और मेकअप का प्रशिक्षण दिल्ली सरकार देगी। दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने दिल्ली खादी कौशल विकास योजना के तहत कारीगरों को प्रशिक्षण देने के लिए 1.15 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है।

इसके तहत बेकरी, हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट जैसे तीन क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने वाली एजेंसियों का चयन किया जाएगा। इच्छुक एजेंसियां 10 नवंबर को दोपहर दो बजे तक ऑनलाइन बोली जमा कर सकेंगी। विभिन्न पात्र संस्थाओं को आवेदन का अवसर टेंडर में सोसायटी, एनजीओ, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म, निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों, सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, विश्वविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों सहित विभिन्न पात्र संस्थाओं को आवेदन करने का अवसर दिया गया है।