करोल बाग के पूसा रोड स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस में लगी आग, 11 दमकल गाड़ियों ने दो घंटे में पाया काबू
दिल्ली के करोल बाग में स्थित पूसा रोड पर एक मकान में आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं।
HighLights
करोल बाग के पूसा रोड पर मकान में आग लगी।
दमकल की 11 गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं।
सुबह 9:34 बजे आग लगने की सूचना मिली।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। करोल बाग के पूसा रोड पर शुक्रवार शाम एक कॉर्पोरेट कार्यालय में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग इमारत की पहली मंजिल पर स्थित एएमडी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में लगी थी। सूचना मिलते ही करोल बाग थाना पुलिस और दमकल विभाग की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं।
दमकलकर्मियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना के समय कार्यालय बंद था और अंदर कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि, कार्यालय में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया।
शार्ट सर्किट से लगी आग
शुरुआती जांच में शार्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब 7:38 बजे प्लाट नंबर-18, पूसा रोड पर आग लगने की सूचना मिली थी।
#WATCH | Delhi: A fire breaks out in a building near Pusa Road in Karol Bagh. Further details are awaited. https://t.co/7M1FYOGuF2— ANI (@ANI) November 20, 2026
इसके बाद करोल बाग थाने का स्टाफ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा और सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक कदम उठाए। दमकलकर्मियों ने आग को फैलने से रोकने के लिए मोर्चा संभाला। इस दौरान बीएसईएस की टीम भी मौके पर पहुंची गई।
वास्तविक कारणों का जांच जारी
शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शार्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता तकनीकी जांच और संबंधित रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फोरेंसिक जांच के लिए घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया है।