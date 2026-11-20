जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। करोल बाग के पूसा रोड पर शुक्रवार शाम एक कॉर्पोरेट कार्यालय में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग इमारत की पहली मंजिल पर स्थित एएमडी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में लगी थी। सूचना मिलते ही करोल बाग थाना पुलिस और दमकल विभाग की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं।

दमकलकर्मियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना के समय कार्यालय बंद था और अंदर कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि, कार्यालय में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया।