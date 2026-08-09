दिल्ली में शिवरात्रि तक सड़कों पर संभलकर निकलें, 11 अगस्त तक भारी वाहनों की नो-एंट्री; ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सावन शिवरात्रि (11 अगस्त) को देखते हुए हरिद्वार और गंगोत्री से गंगाजल लेकर लौटने वाले कांवड़ियों की संख्या राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको ट्रैफिक एडवाइजरी का ध्यान रखा होगा। पुलिस ने गुरुग्राम और एयरपोर्ट जाने के लिए लोगों से मेट्रो से चलने की सलाह दी है।

कांवड़ियों की सुरक्षा और आम लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रविवार से 11 अगस्त तक कांवड़ मार्गों पर भारी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कश्मीरी गेट के समीप यमुना ब्रिज पर जाती कावड़ लेकर जाती महिला । चंद्र प्रकाश मिश्र इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने आम वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें 11 प्रमुख व्यस्त रूटों से बचने और वैकल्पिक मार्गों या मेट्रो सेवा का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। 1,829 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1,829 कर्मियों को सड़कों पर तैनात किया है। कांवड़ शिविरों के आसपास कड़ी निगरानी रखी जा रही है और प्रमुख सड़कों पर 1 से 2 लेन केवल कांवड़ियों के आवागमन के लिए आरक्षित की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूप से गुरुग्राम और आईजीआई (IGI) एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को मेट्रो का उपयोग करने की सलाह दी है।