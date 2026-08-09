भोजन-पानी से स्वास्थ्य तक 24 घंटे सुविधाएं, कांवड़ियों की सेवा में जुटी दिल्ली सरकार

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ऐसे में दिल्ली सरकार भोले के भक्तों की सेवा कर ईश्वर की सेवा कर रही है। सरकार का प्रयास रहा है कि हर कांवड़िया को हर संभव सुविधा दी जाए। यही कारण है कि दिल्ली सरकार का हर विभाग सेवा में लगा है। ये बातें सीएम रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिलशाद गार्डन स्थित कांवड़ सेवा शिविर में कहीं।

वह हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली पहुंचे शिवभक्तों के स्वागत में पहुंचीं थीं। उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने शिवभक्तों से संवाद कर उनकी यात्रा और शिविर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने भोजन, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, विश्राम और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।



शिविर संचालकों और सेवा कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके सेवा भाव की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कांवड़िया भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है और शिवभक्तों की सेवा करना सौभाग्य की बात है। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था, श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक है।

सावन के दौरान हजारों शिवभक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। इस वर्ष बड़ी संख्या में महिलाएं भी कांवड़ यात्रा में शामिल हो रही हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि यात्रा के दौरान किसी भी शिवभक्त और कांवड़ सेवा शिविर को किसी तरह की असुविधा न हो।

इसके लिए सरकार की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। शिविरों में 24 घंटे नियमित सफाई, पर्याप्त पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कांवड़ मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के साथ विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था भी की गई है। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा, विधायक संजय गोयल और जितेंद्र महाजन समेत बड़ी संख्या में शिवभक्त, शिविर संचालक और सेवा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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