दिल्ली के लक्ष्मी नगर में 50 करोड़ की महाठगी, गफ्फार ज्वेलर 200 महिलाओं का सोना लेकर फरार; EOW करेगी जांच

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। लक्ष्मी नगर के जे एक्सटेंशन इलाके में पुराने सोने के बदले नया जेवर देने और उस पर मेकिंग चार्ज नहीं लेने का झांसा देकर गफ्फार ज्वेलर पर करीब 200 महिलाओं समेत अन्य लोगों से 50 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने का आरोप लगा है।

आरोप है कि रकम और सोना लेने के बाद ज्वेलर ने अचानक दुकान बंद कर दी और मकान समेत अन्य संपत्तियां बेचकर फरार हो गया। रविवार शाम पीड़ित महिलाएं दुकान के बाहर जुटीं और हंगामा किया। अब तक करीब 20 महिलाओं ने पुलिस से शिकायत की है।

पुराने सोने पर नए जेवर का झांसा पीड़ित सौरभ गुप्ता के अनुसार, वह लंबे समय से गफ्फार ज्वेलर से जुड़े थे। ज्वेलर ने पहले दुकान पर किट्टी योजना शुरू की थी, जिसमें लोग हर माह निश्चित रकम जमा करते थे।

अवधि पूरी होने पर जमा रकम से अधिक मूल्य के सोने के जेवर देने का भरोसा दिया जाता था। बाद में पुराने सोने के बदले नया जेवर देने की योजना शुरू की गई और मेकिंग चार्ज नहीं लेने की बात कही गई।

भरोसा बढ़ा तो सौंप दिए पुराने जेवर पीड़ित महिलाओं के अनुसार, योजना के तहत कई लोगों ने अपने पुराने जेवर गफ्फार ज्वेलर को सौंप दिए। कुछ लोगों को शुरुआत में ब्याज भी दिया गया, जिससे उनका भरोसा और बढ़ गया।

करीब एक सप्ताह पहले जब लोग दुकान पर पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। आसपास के लोगों से पता चला कि ज्वेलर दुकान और मकान बेचकर वहां से चला गया है। किसी ने दिए 12 तोले, किसी ने अधिक एक महिला ने आरोप लगाया कि गफ्फार ज्वेलर उसका करीब 12 तोले सोना लेकर फरार हो गया। अन्य महिलाओं ने भी 12 से 15 तोले तक पुराने जेवर दिए जाने का दावा किया है।