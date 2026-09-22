डीसीपी साहब...बेटी की शादी के लिए जीवनभर रकम जमा करके बनवा रही थी गहने, ज्वैलर ने ठग लिया; रोते हुए बोली मां

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। डीसीपी साहब...दिन में एक वक्त की रोटी कम खाई है। इसलिए कि बेटी की शादी के लिए गहने बनवाने में रकम कम न पड़ जाए। पांच लाख रुपये जमा करने में दस साल का वक्त लगा है। पति का वेतन महज 25 हजार रुपये है।

इस उम्मीद से गहने बनवा रहे थे कि बेटी की अच्छे से शादी करेंगे। खुशी से पहले ज्वैलर ने ऐसा गम दिया है, जिसे जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। बेटी से मां-बाप आंखें नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि वह सवाल कर रही है कि अब क्या होगा और इतनी रकम दोबारा कैसे जमा करेंगे। सायरा की आंखों से छलकते आंसू पुलिस अधिकारियों से एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर उनका क्या गुनाह है।

पिछले चार दिन से ठीक से सो नहीं पाए सायरा रमेश पार्क में रहती हैं। उनके पति कपड़े की दुकान पर काम करते हैं। उनकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी के लिए वह गफ्फार ज्वैलर से आठ तोले के गहने बनवा रही थीं। करीब डेढ़ वर्ष में ज्वैलर को पांच लाख रुपये का भुगतान किया था।

उन्होंने कहा कि रकम के नुकसान से ज्यादा उन्हें इस बात का डर है कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कौन उनकी बेटी से शादी करेगा। वह और उनके पति पिछले चार दिन से ठीक से सो नहीं पाए हैं। खाना भी छोड़ रखा है।

बोले- अगर योगी सरकार होती तो... मनोज सिंह ने कहा कि ज्वैलर ने उन्हें बर्बाद कर दिया। परिवार के जो पुराने गहने थे, वे ज्वैलर को इसलिए दिए थे कि बच्चों की शादी होगी तो नए डिजाइन के गहने देंगे। ज्वैलर करीब दस लाख रुपये के गहने लेकर भाग गया है।