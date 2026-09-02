नंदलाला की किलकारियों से खिलखिलाएगा पूरा शहर, दिल्ली में जन्मोत्सव की तैयारियां तेज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की...मन हर्षित है। जन्माष्टमी में महज एक दिन रह गए हैं। शुक्रवार मध्य रात्रि कान्हा की किलकारियों से घर-मंदिर, कॉलोनियां गूंजेंगी तो गोविंदाओं की टोली मटकी फोड़े नंदगोपाल के नटखट की प्रस्तुति देगी। इस बीच, शोभायात्रा के माध्यम से आध्यात्मिकता व धार्मिक संदेश अभी से बांटे जाने लगे हैं।

हर ओर कान्हा जन्मोत्सव की तैयारियां जोरो पर हैं। मंदिरों में विशेष सजावट व आयोजन के साथ घरों में लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिसका खास असर बाजारों पर दिखाई दे रहा है। सदर बाजार व चांदनी चौक के किनारी बाजार में कृष्ण भक्ति के साथ खरीदारी का उत्साह है। कहीं रंग- बिरंगी पोशाकें सजी हैं तो कहीं मोती- मोर पंख से दमकते मुकुट और झूले ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहे हैं।

छोटे से लेकर बड़े आकार तक के आकर्षक झूले मौजूद इस बार लोगों में परंपरागत के साथ ही कुछ आकर्षक खरीदने की चाह दिख रही है। लोग लड्डू गोपाल के लिए हाथों से तैयार की गई मोती, सितारे और मोर पंख से जड़ी पोशाकें खास पसंद कर रहे हैं। इनके साथ कुंडल, माला, मुकुट, बांसुरी और मोर पंख की भी खूब मांग है। दुकानों पर छोटे से लेकर बड़े आकार तक के आकर्षक झूले मौजूद हैं। इनमें जड़े हुए झूले और बाल गोपाल को विराजमान किए हुए तैयार झूले सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं।

जन्माष्टमी का उत्साह केवल घरों तक सीमित नहीं है। स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए भी बाजार में खरीदारी बढ़ गई है। अभिभावक बच्चों के लिए बाल गोपाल, माखन चोर और राधा-कृष्ण के परिधान खरीद रहे हैं। कई दुकानों पर पोशाक के साथ मुकुट, बांसुरी और आभूषण का पूरा सेट उपलब्ध है, जिससे अभिभावकों को अलग-अलग सामान तलाशने की जरूरत नहीं पड़ रही।

दुकानदारों के मुताबिक महंगाई से कपड़े और सजावटी सामान की लागत बढ़ी है। जिससे उत्पादों के दाम बढ़े हैं। बावजूद इसके कृष्ण भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। जन्माष्टमी से करीब एक महीने पहले शुरू हुई पोशाकों वह सामानों की बिक्री अब अंतिम दौर में है। उम्मीद है कि पर्व से पहले के दो दिन बाजार के लिए सबसे ज्यादा कारोबार वाले साबित होंगे।

बिरला मंदिर में भजन से लेकर नृत्य नाटिका मंदिर मार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण (बिरला) मंदिर में वृंदावन से रासलीला के कलाकारों के साथ दक्षिण भारत और पांच अन्य राज्यों से आए कलाकार भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। सुबह आठ बजे से ही विविध अनुष्ठान आरंभ हो जाएंगे। भक्तिमय भजन, इसके बाद दशावतार की प्रस्तुति के साथ ही शाम को सात बजे तक श्याम रंग नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी। रात्रि साढ़े सात से 10 बजे तक कृष्ण लीला व रात्रि 12 बजे तक कृष्ण वंदे होगा और मध्य रात्रि के साथ ही महाआरती व भोग होगा।