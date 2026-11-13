दिल्ली में सीवर समस्या पर बड़ा अपडेट, 1629 करोड़ से गांवों-कॉलोनियों की बदलेगी तस्वीर; DJB लाया 10 बड़ी परियोजनाएं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों और गांवों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के विकास को आगे बढ़ाते हुए करोड़ों की योजनाओं को रफ्तार दी है। इससे लाखों लोगों को फायदा मिलने वाला है।

दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) द्वारा 1,629.76 करोड़ रुपये की लागत से 10 बड़ी परियोजनाओं के तहत 1,000 किलोमीटर से ज्यादा नई सीवर लाइनें बिछाई जा रही हैं। सीवर की नई लाइनें बिछाए जाने के बाद लोगों को आए दिन हो रही समस्याओं से निजात मिलेगी।

गांवों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा बता दें कि इन योजनाओं से कई इलाकों और गांवों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। साथ ही राजपुर खुर्द और मैदानगढ़ी में नए पंपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इससे घरों का गंदा पानी साफ करने वाले प्लांट तक पहुंचेगा और यमुना में गंदगी कम करने में मदद मिलेगी।