पानी के बिल पर 100% छूट! दिल्ली सरकार ने लाखों लोगों को दी गुड न्यूज, योजना कब तक लागू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्लीवासियों को रेखा सरकार ने एक बार फिर से बड़ी राहत दी है। दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) ने 100 प्रतिशत लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) छूट योजना को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है।

लाखों लोगों को मिलेगी राहत

दरअसल, राजधानी दिल्ली में ऐसे लाखों लोग हैं, जिन्होंने अपना पानी का बिल जमा नहीं किया है। समय पर पानी का बिल नहीं जमा करने की वजह से उन पर सरचार्ज और जुर्माना लगाया जा रहा है। सरकार ने लाखों लोगों के इसी बोझ को कम करने के लिए योजना को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है।

सरकार ने दिया शानदार मौका बता दें कि दिल्ली में यह योजना पहले भी लागू की गई थी लेकिन, लाखों लोगों ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया। सरकार चाहती है कि जिन लोगों ने पहले इस योजना का फायदा नहीं उठाया, अब वे योजना का लाभ उठाकर अतिरिक्त चार्ज पर 100 प्रतिशत तक की छूट पा सकते हैं।