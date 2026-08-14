स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव, बसों के रूट डायवर्ट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली में 15 अगस्त को यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। लाल किले पर होने वाले मुख्य समारोह और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की कई बसों के रूट बदले हैं।

परिवहन विभाग के अनुसार 15 अगस्त को रात 12 बजे से सुबह 11 बजे तक या समारोह समाप्त होने तक निर्धारित मार्गों पर बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। लाल किले और आसपास के क्षेत्रों में लोथियन रोड, यमुना बाजार रोड, सुभाष मार्ग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, रिंग रोड, विकास मार्ग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, अशोक रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इन मार्गों पर चलने वाली बसों को वैकल्पिक रास्तों से संचालित किया जाएगा।