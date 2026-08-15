दिल्ली में हाई अलर्ट! लाल किले की सुरक्षा में 25 हजार जवान, 1000 AI कैमरों से निगरानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए हाई अलर्ट पर है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर भर में 25,000 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक जवान तैनात किए गए हैं। लाल किले के आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। लाल किले के आसपास विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और एआई-आधारित वीडियो एनालिटिक्स शामिल हैं।

एंटी-टेरर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए राष्ट्र को संबोधित किया। उत्तर जिले के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) राजा बंथिया ने पीटीआई को बताया, “पिछले साल राजधानी में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था की है।”

सुरक्षा योजना में प्रवेश द्वारों और लाल किले के आसपास कई स्तरों पर चेकिंग व स्क्रीनिंग के साथ-साथ किसी भी संभावित खतरे या आपात स्थिति से निपटने के लिए समर्पित एंटी-टेरर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म शामिल है। लाल किले सहित शहर के रणनीतिक स्थानों और अन्य संवेदनशील इलाकों में 25,000 से अधिक दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक जवान तैनात हैं। बंथिया ने कहा, “एडवांस लियाजन, मॉक ड्रिल और अग्रिम सूचना दी गई है, ताकि सभी एजेंसियां तैयार रहें और किसी भी आपात स्थिति में समन्वित प्रतिक्रिया हो सके।”

रिस्पॉन्स टीमें तुरंत कार्रवाई कर सकेंगी लाल किले के अंदर और बाहर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम से जुड़े हैं और लाइव फीड को एक समर्पित कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा है।

डीसीपी ने बताया कि यह निगरानी प्रणाली सुरक्षाकर्मियों को संदिग्ध गतिविधि, भीड़ संबंधी मुद्दों और अन्य कानून-व्यवस्था की स्थितियों का रियल टाइम में पता लगाने में मदद करेगी, जिससे रिस्पॉन्स टीमें तुरंत कार्रवाई कर सकेंगी। उन्होंने कहा, “यदि कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। रिस्पॉन्स टीमें तैयार हैं और रणनीतिक स्थानों पर तैनात हैं।” सुरक्षा एजेंसियां रख रहीं बारीक नजर सुरक्षाकर्मी लाल किले के आसपास लोगों और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित कर रहे हैं, साथ ही चेकिंग व स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि आगंतुकों और आमंत्रितों को कम से कम असुविधा हो।