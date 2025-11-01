दिल्ली के 18 अस्पतालों में रेडियोलॉजी विभाग बेहाल, रेडियोलॉजिस्ट के 104 पद खाली, मरीज भटकने को मजबूर

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। आधुनिक चिकित्सकीय विज्ञान में यह कहावत आम है कि ‘एक स्कैन, एक जीवन’ यानी समय पर जांच हो तो बीमारी का निदान और इलाज दोनों संभव है। पर, राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रेडियोलाॅजी विभाग की स्थिति इस कहावत के बिलकुल विपरीत है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 18 प्रमुख अस्पतालों एलएनजेपी, जीटीबी, डीडीयू आदि के रेडियोलाॅजी विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है या फिर वह है ही नहीं। इस कारण कई अस्पतालों में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन का संचालन ही नहीं हो पा रहा। यही नहीं कहीं मशीनें ही नहीं हैं। मरीजों को जांच के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है या बाहर से करानी पड़ती है।

इसकी पुष्टि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट और स्वास्व्य सेवा महानिदेशालय की समीक्षा रिपोर्ट 2024-25 भी करती है। राष्ट्रीय राजधानी में जहां लाखों मरीज सरकारी अस्पतालों पर निर्भर हैं, वहां रेडियोलाॅजी जैसे अहम विभाग का कमजोर होना सीधे जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ है। कहीं यह स्थिति ‘एक स्कैन, एक जीवन’ की जगह ‘एक इंतजार, एक जोखिम’ न बन जाए।

रेजीडेंट भर्ती में देरी बनी मुख्य वजह सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी का मुख्य कारण लंबे समय से नई भर्ती का न होना है। हालांकि बीच-बीच में नई नियुक्ति के प्रयास तो हुए पर, वह परवान नहीं चढ़ सके। जिससे चिकित्सकों की कमी बनी रही। इनमें 104 पद रेडियोलाॅजिस्ट के हैं, जो रिक्त चल रहे हैं। इन्हें अभी तक भरा नहीं जा सका है।

निष्क्रिय पड़ी मशीन विशेषज्ञों के कमी के कारण कई अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीन बिना संचालन के निष्क्रिय पड़ी हैं। कुछ अस्पतालों में तो थ्री-टेस्ला एमआरआई मशीनें तक चालू नहीं हैं। इसकी पुष्टि कैग और डीजीएचएस की समीक्षा रिपोर्ट 2024-25 भी करती है। रिपोर्ट में इस स्थिति पर टिप्पणी की गई है कि इनमें ‘धन है, इच्छाशक्ति नहीं’ वाली भावना से काम हो रहा है।

डेढ़ लाख से अधिक मरीजों को पड़ती है आवश्कता दिल्ली के डेढ़ लाख से अधिक मरीजों को हर वर्ष एमआरआई और सीटी स्कैन की आवश्यकता पड़ती है। पूरी तरह कार्यरत उन्नत मशीनें व सेवा मात्र लोक नायक, जीटीबी, सहित कुछ चुनिंदा अस्पतालों में ही उपलब्ध हैं।