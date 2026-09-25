'भ्रामक हलफनामा नहीं चलेगा', HC ने डीयू से पूछा- हॉस्टलों पर उठाए गए कदमों की जानकारी कहां है?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सत्य निकेतन में पीजी की इमारत गिरने के मामले में कुल छात्रों की संख्या व हॉस्टल से जुड़ी जानकारी से संबंधित डीयू के हलफनामे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई।

अदालत ने कहा कि डीयू का जवाब बिल्कुल अस्पष्ट है। पीठ ने कहा कि एक तरफ डीयू आंकड़ा दे रहा है और दूसरी तरफ कहा रहा है कि कदम उठा रहे हैं। अदालत ने डीयू से पूछा कि उठाए गए कदमों की जानकारी हलफनामे में कहां हैं?