'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के विरुद्ध समीर वानखेड़े की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में बदनाम करने वाले चित्रण के विरुद्ध आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े की अंतरिम रोक की अर्जी पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने समीर वानखेड़े, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स की तरफ से पेश हुए की गई विस्तृत दलीलों को सुनने के बाद कहा कि अदालत अपना फैसला सुनाएगी।



