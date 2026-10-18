'सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होने से पुलिस के काम में बाधा साबित नहीं होती', छात्र को दिल्ली HC से राहत; FIR रद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एसएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले एक छात्र के खिलाफ हुई प्राथमिकी को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए रद कर दिया कि किसी विरोध-प्रदर्शन में केवल शामिल हो जाने से ही यह साबित नहीं हो जाता कि व्यक्ति का इरादा पुलिस के वैध निर्देशों को न मानने या पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालने का था।

याची छात्र 24 अगस्त 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुआ था। अदालत ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-3 (पांच) के तहत साझा इरादे के सिद्धांत के लिए यह जरूरी है कि आपराधिक कृत्य उन लोगों के साझा इरादे को पूरा करने के लिए किया गया हो, जिन्हें संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।