'नाबालिग से दुष्कर्म की सजा रद करना न्याय का मजाक' POCSO केस में समझौते पर दिल्ली HC सख्त

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। नाबालिग से दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध के मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के तहत दोषसिद्धि के बाद पीड़िता से समझौते के आधार पर राहत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं।

अदालत ने कहा कि नाबालिगों की सुरक्षा सभ्य समाज में बड़ी चिंता का विषय है। अदालत ने कहा कि ऐसे संगीन अपराध के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद, प्राथमिकी और सजा को रद करने के लिए किसी समझौते को स्वीकार करना न्याय का मजाक उड़ाने व अदालत के विशेष न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करने जैसा होगा।

समझौते के आधार पर सजा रद नहीं हो सकती न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि दोषी व शिकायतकर्ता के बीच समझौते के आधार पर पाक्सो अधिनियम के तहत मिली सजा को रद नहीं किया जा सकता।