'जजों से लेकर कैंटीन तक हर मायने में दिल्ली HC बेहतर', CJI के सामने बोले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांम्ब्रे ने कहा कि न्यायिक प्रणाली की असली कसौटी यह है कि कतार में सबसे अंत में खड़े व्यक्ति को उसका हक कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता के साथ मिलता है। आइए, हम कानून और न्याय के बीच की दूरी को जितना संभव हो, उतना कम करने का संकल्प लें।

दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एन हरिहरन ने कहा कि संस्थाओं को संख्याओं से नहीं मापा जाता। उन्हें इस बात से मापा जाता है कि मुश्किल समय में वे क्या करती हैं। उन्होंने जस्टिस एचआर खन्ना का जिक्र किया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने।

उन्होंने कहा कि एचआर खन्ना सबसे पहले इसी अदालत के जज थे। यही वह विरासत है जिसका हम जश्न मनाते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट अडिग रही है और बार एसोसिएशन की ओर से, मैं कामना करता हूं कि यह आगे भी कई वर्षों तक सभी को न्याय दिलाती रहे।

एडिशनल सालिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने फैसलों के माध्यम से अपनी बात रखी है और यह खुशी की बात है कि इन फैसलों की सराहना न केवल भारत में, बल्कि भारत के बाहर की संस्थाओं में भी की जाती है। उन्होंने कहा कि कामना है कि दिल्ली हाई कोर्ट सभी उच्च न्यायालयों में सर्वश्रेष्ठ बने।

जस्टिस विक्रम नाथ ने जजों से लेकर कैंटीन तक को बताया बेहतर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम नाथ ने कहा कि 60 साल का समय पीछे मुड़कर देखने के लिए एक बेहतरीन मौका है। इस तरह का अवसर उन लोगों की कई यादें ताजा कर देता है जो इस कोर्ट से जुड़े रहे हैं। 17 साल तक वकालत करने और उसके बाद जज के तौर पर काम करने के दौरान, मैंने महसूस किया है कि हर हाई कोर्ट की अपनी एक अलग पहचान होती है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन की बात करें तो, मुझे कहना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन का दर्जा कुछ खास है। मैंने सुना है कि यहां मिलने वाला खाना किसी भी अन्य हाई कोर्ट और शायद सुप्रीम कोर्ट से भी बेहतर है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि यह दिल्ली के कई रेस्तरां को भी टक्कर दे सकती है।