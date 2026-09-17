इनफिनिट स्क्रॉल-ऑटोप्ले पर लगेगी रोक? सोशल मीडिया एडिक्शन पर दिल्ली HC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडिक्टिव डिजाइन फीचर्स और युवा उपयोगकर्ताओं के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

डॉ. विकास कथूरिया की याचिका पर न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांब्रे व न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने केंद्र से अगली सुनवाई पर बताने को कहा है कि क्या वह इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई नीति बनाने पर विचार कर रहा है।

नीति बनाने पर सरकार से मांगा जवाब अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत को इस मामले में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह नीतिगत मामला है। इस पर पीठ ने कहा कि अदालत कैसे कह सकती है कि सरकार तय समयसीमा में नीति बनाएगी। पीठ ने पूछा कि क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है।

इस पर एएसजी ने सरकार से निर्देश लेने के लिए समय मांगा। पीठ ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर बताया जाए कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है या नहीं।