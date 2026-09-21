सेंट स्टीफन से पुरानी दिल्ली स्टेशन तक, अब ASI संभालेगा 100 साल पुरानी इमारतें; MCD जल्द सौंपेगा लिस्ट
एमसीडी ने दिल्ली में 100 साल से अधिक पुरानी 38 ऐतिहासिक इमारतों की पहचान की है, जिनमें से 16 के ...और पढ़ें
HighLights
एमसीडी ने 100 साल से अधिक पुरानी 38 इमारतें पहचानीं
16 इमारतों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की पुष्टि हो चुकी है
सूची एएसआई को सौंपकर संरक्षण की योजना बनेगी
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण और रखरखाव को बेहतर करने के लिए एमसीडी ने 100 साल से अधिक पुरानी इमारतों की पहचान की है।
इसमें 38 इमारतों की पहचान में 16 इमारतों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की पुष्टि हो गई है जबकि शेष 22 इमारतों के रिकॉर्ड की पुष्टि करने के बाद इन्हें भी इसी सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
सूची पूरी होते ही इसे एमसीडी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सौंपेगा। ताकि वह इन्हें संरक्षित करने की दिशा में आगे कोई योजना बना सके। जो इमारतें फिलहाल चिह्नित की गई हैं(
उसमें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर, सराय रोहिला और सब्जी मंडी और शाहदरा जैसे रेलवे स्टेशन हैं जबकि रामजस कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, हिंदू कॉलेज जैसे महाविद्यालय हैं।
38 इमारतों की हुई पहचान
एमसीडी के हेरिटेज सेल से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि हमें ASI ने ही 100 से अधिक पुरानी इमारतों की पहचान करके देने का आदेश दिया था।
इसके बाद ऐतिहासिक दस्तावेज और घटनाओं का अध्ययन करने के बाद हमने इन इमारतों की सूची बनाई है। साथ ही उसमें यह भी जानकारी दी है कि वर्तमान उसकी स्थिति क्या है और उसका ऐतिहासिक महत्व भी क्या है। साथ ही वर्तमान में वह किसके स्वामित्व में है इसकी जानकारी एकत्रित की गई है।
रेलवे स्टेशनों का भी इतिहास
उन्होंने बताया कि जैसे की पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हैं। यह स्टेशन 1900 में बनना शुरू हुआ और 1903 में यात्रियों के लिए सुचारु हो गया था। दिल्ली में जब रेल से पहली बार दिल्ली में आए तो यहीं पर उतरें थे।
इसी प्रकार शाहदरा स्टेशन की शुरुआत 1907 में हुई। इसी प्रकार मध्य दिल्ली में स्कूली शिक्षा के स्थान भी 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। जामा मस्जिद के चिप्पीवाडा में स्थित इंद्रप्रस्थ हिंदू गर्ल्स सीनियर सेंकेडरी स्कूल 1904 में शुरू हुआ था।
स्कूल-कॉलेज भी सूची में
इसी प्रकार दरियागंज का कमर्शियल सीनियर सेंकेडरी स्कूल और रामजस सीनियर सेंकेडरी स्कूल भी 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। कमर्शियल स्कूल 1920 में शुरू हुआ। लाला श्रीराम ट्रस्ट ने इसकी शुरूआत की थी।
जिसका उद्देश्य उस दौर में व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप शिक्षा देना था। वहीं, रामजस व क्वीन मैरी गर्ल्स स्कूल (तीस हजारी) की स्थापना भी 1912 में हुई। करोल बाग आयुर्वेदिक तिब्बिया कॉलेज भी इसी सूची में रखा गया है।
जिसकी शुरुआत 883 में मदरसा ए तिब्बिया के रुप में हुई थी। एमसीडी अधिकारी ने बताया कि हम ASI के निर्देश पर यह सूची तैयार कर रहे हैं।
संभवत:आगे की कार्रवाई ASI इसमें करें। हो सकता है इन इन इमारतों को ASI संरक्षित घोषित करें। ताकि इन इमारतों का रखरखाव और बेहतर हो सके।
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