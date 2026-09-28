'बैट-डंडों से मुझे बुरी तरह पीटा', दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल पर जानलेवा हमला; दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के विजय विहार इलाके में बदमाशों ने दिल्ली पुलिस में तैनात हेड कॉन्स्टेबल को बुरी तरह से पीटा और सोने की चेन व फोन लूटकर फरार हो गए।

यह वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है और फुटेज के अधार पर दो आरोपियों आरिफ व भूरा को पुलिस ने पकड़ने का दावा किया। पीड़ित पुलिसकर्मी अमन विहार थाने में तैनात है और उनका आरोप है कि नवासा नामक बदमाश और उसके साथ आए छह-सात युवकों ने बेसबॉल बैट और डंडों से उनकी पिटाई की थी।

इस घटना में हेड कॉन्स्टेबल को गंभीर चोटें आईं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ड्यूटी के बाद लौट रहे थे घर जानकारी के अनुसार, हेड कॉन्स्टेबल कृष्णा वर्ष 2006 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे। 23 सितंबर को उनकी दिन की इमरजेंसी ड्यूटी थी। रात करीब 12 बजे ड्यूटी समाप्त होने के बाद वह घर लौट रहे थे।

वहीं, इसी दौरान पत्नी का फोन आया। पत्नी के कहने पर वह कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए मंगोलपुरी के वाई-ब्लॉक पहुंचे। उनका कहना है वहां कुछ युवक आपस में बतमीजी कर रहे थे। जिनको डांटकर उन्होंने वहां से भगा दिया था। कुछ देर बाद ही मौके पर 7-8 युवक आ धमके और उन लाेगों ने आते ही मेरी पिटाई कर दी।

दूसरे पुलिसवाले के फोन से घर दी जानकारी हेड कॉन्स्टेबल का कहना है कि वह किसी तरह से वहां से निकला और विजय विहार थाने पहुंचा। वहां पर एक पुलिस वाले से जब बोला कि मैं हेड कॉन्स्टेबल हूं और घर पर फोन करना है क्योंकि बदमाश फोन लूटकर भाग गए हैं। उसने फोन देने से मना कर दिया।