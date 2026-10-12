सीजेपी के प्रदर्शन में घुसकर मारपीट करने वालों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई, लाठियों से पीटने का आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बीते 10 व 11 अक्टूबर को काॅकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ दिल्ली हाई काेर्ट में याचिका दायर की है।

इस मामले का उल्लेख कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदवे साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली पीठ एक अधिवक्ता द्वारा किया गया और अदालत ने इस पर भी सुनवाई मंगलवार को होगी। याचिका में कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान, कुछ बाहरी लोग प्रदर्शन स्थल पर घुस आए और लाठियों से लोगों से मारपीट की और उन्हें परेशान किया।