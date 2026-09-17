गर्भवती महिलाओं को ट्रेन में मिले लोअर बर्थ, ऑनलाइन बुकिंग को लेकर दिल्ली HC ने रेलवे से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गर्भवती महिलाओं को ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान भी लोअर बर्थ देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे से जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि उम्मीद है कि रेलवे अधिकारी IRCTC प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे यात्रियों के लिए आरक्षण नीति का पालन सुनिश्चित करेंगे। अदालत ने रेलवे व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर सुनवाई 30 सितंबर तक स्थगित कर दी।

ऑनलाइन बुकिंग में नहीं मिल रही सुविधा पीठ ने कहा कि मौजूदा रेलवे आरक्षण नीति में गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ के लिए प्राथमिकता देने की बात कही गई है। हालांकि, IRCTC प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे गर्भवती महिलाएं इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

अदालत ने कहा कि IRCTC रेलवे के एजेंट के तौर पर काम करता है, जबकि अपनी आरक्षण नीति का पालन सुनिश्चित करना रेलवे की जिम्मेदारी है। IRCTC को निर्देश देने की उम्मीद पीठ ने कहा कि उम्मीद है कि रेलवे और केंद्र सरकार उचित कदम उठाने के लिए IRCTC को निर्देश जारी करेंगे। इससे ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान भी गर्भवती महिलाओं को आरक्षण नीति के तहत लोअर बर्थ की सुविधा मिल सकेगी।