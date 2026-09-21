जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ AAP नेताओं के पोस्ट अभी भी नहीं किए गए डिलीट, कोर्ट ने 6 हफ्ते में मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अवमामना मामले में सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में बताया गया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ अदालत की अवमानना करने वाले इंटरनेट मीडिया पोस्ट अभी तक डिलीट नहीं किए हैं।

याचिकाकर्ता अशोक चैतन्य ने यह जानकारी न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की पीठ को दी। अदालत इंटरनेट मीडिया पर न्यायमूर्ति शर्मा के खिलाफ अवमाननापूर्ण सामग्री पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।