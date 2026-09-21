पूर्व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से दिल्ली HC का इनकार 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी कर जांच करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को इनकार कर दिया।

याचिका में पूर्व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर पर आग लगने के बाद भारी मात्रा में कैश मिलने के मामले में प्राथमिकी करने और एसआईटी या सीबीआई से जांच कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

हालांकि, याचिका को बेबुनियाद आरोप बताते हुए न्यायमूर्ति अमित बंसल ने की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता व अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय के पास कानून में दूसरे उपाय मौजूद हैं।

'अदालत इस मामले में सुनवाई नहीं करेगी'

उन्होंने कहा कि अदालत इस मामले पर सुनवाई नहीं करेगी। अदालत ने सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उन्होंने प्राथमिकी की अपनी मांग के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया?