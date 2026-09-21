दिल्ली हाई कोर्ट को मिले 7 नए जज, चीफ जस्टिस ने दिलाई पद की शपथ; अब जजों की संख्या बढ़कर हुई 50

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को सात नवनियुक्त न्यायाधीशों ने शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने हाई कोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में सभी सातों न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें पांच न्यायाधीशों ने हिंदी और दो ने अंग्रेजी में शपथ ली।

न्यायाधीश जसंजय शर्मा, न्यायाधीश भरत पराशर, न्यायाधीश अदिति चौधरी, न्यायाधीश दिनेश भट्ट और न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने हिंदी में शपथ ली। वहीं, न्यायाधीश निवेदिता अनिल शर्मा और न्यायाधीश निशा सहाय सक्सेना ने अंग्रेजी में शपथ ली। समारोह में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, रजिस्ट्री के अधिकारी, अधिवक्ता और नवनियुक्त न्यायाधीशों के स्वजन मौजूद रहे। कॉलेजियम ने भेजे थे आठ नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आठ न्यायिक अधिकारियों के नाम केंद्र सरकार को भेजे थे। इनमें से सात नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी।