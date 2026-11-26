जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईआरसीटीसी घोटाला (IRCTC Scam) मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित अन्य की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

13 अक्टूबर 2025 को तय किए गए थे आरोप ट्रायल कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को सभी के खिलाफ आरोप तय किए थे और कहा था कि प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकलता है कि लालू यादव को पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी और उन्होंने होटलों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप किया।