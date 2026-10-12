नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत, AJL की कुर्क संपत्तियों को छुड़ाने पर रोक से दिल्ली HC का इनकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की कुर्क संपत्तियों को रिलीज कराने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

गांधी परिवार के नियंत्रण वाली AJL को PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष संपत्तियां मुक्त कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से रोकने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत से अंतरिम राहत मांगी थी।

ED की याचिका पर अंतरिम आदेश नहीं

जस्टिस सचिन दत्ता ने शुक्रवार को ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। ED ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था।