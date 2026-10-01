उत्तम नगर होली हिंसा: हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस को आदेश, आरोपी के घर मुहैया कराई जाए सुरक्षा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान हिंसा के मामले में आरोपी के घर पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है।

आरोपी की मां की याचिका पर सुनवाई

अदालत ने आरोपी की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसमें स्थानीय लोगों को याचिकाकर्ता के घर पर हमला करते हुए दिखाया गया था। सीसीटीवी फुटेज में हिंसा के दौरान मारे गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य भी स्थानीय निवासियों के साथ था।