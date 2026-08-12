एक्ट्रेस खुशी कपूर के नाम-तस्वीर के गलत इस्तेमाल पर दिल्ली HC सख्त, अश्लील कंटेंट हटाने का आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री खुशी कपूर के व्यक्तित्व अधिकार (पर्सनालिटी राइट्स) से जुड़े मुकदमे में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने खुशी कपूर से संबंधित अश्लील पोर्नोग्राफिक कंटेंट को तुरंत हटाने और उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर या व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर बेचे जा रहे मर्चेंडाइज की बिक्री रोकने का निर्देश दिया है।

खुशी कपूर ने कोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की थी कि उनके व्यक्तित्व का अवैध इस्तेमाल कर अश्लील सामग्री बनाई और प्रसारित की जा रही है। साथ ही अनधिकृत तरीके से उनके नाम और छवि वाले उत्पाद भी बेचे जा रहे हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है।