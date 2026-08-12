एक्ट्रेस खुशी कपूर के नाम-तस्वीर के गलत इस्तेमाल पर दिल्ली HC सख्त, अश्लील कंटेंट हटाने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री खुशी कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े मुकदमे में अश्लील पोर्नोग्राफिक कंटेंट और अनाधिकृत मर्चेंडाइज को तुरंत ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली हाईकोर्ट ने खुशी कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों पर दिया आदेश।
अश्लील सामग्री और अनाधिकृत मर्चेंडाइज हटाने का निर्देश।
अभिनेत्रियों के डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण कदम।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री खुशी कपूर के व्यक्तित्व अधिकार (पर्सनालिटी राइट्स) से जुड़े मुकदमे में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने खुशी कपूर से संबंधित अश्लील पोर्नोग्राफिक कंटेंट को तुरंत हटाने और उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर या व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर बेचे जा रहे मर्चेंडाइज की बिक्री रोकने का निर्देश दिया है।
खुशी कपूर ने कोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की थी कि उनके व्यक्तित्व का अवैध इस्तेमाल कर अश्लील सामग्री बनाई और प्रसारित की जा रही है। साथ ही अनधिकृत तरीके से उनके नाम और छवि वाले उत्पाद भी बेचे जा रहे हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है।
कोर्ट ने संबंधित वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विक्रेताओं को निर्देश दिया कि वे ऐसे सभी कंटेंट और उत्पादों को तत्काल हटाएं। कोर्ट ने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा को गंभीरता से लेते हुए आगे की सुनवाई भी तय की है। यह आदेश अभिनेत्रियों के डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।