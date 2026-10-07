क्या ड्यूटी पर हर पुलिसवाले को पहनना होगा बॉडी कैमरा? जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर HC का बड़ा आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए तैनात दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवानों के लिए ड्यूटी के दौरान बाडी कैमरे पहनना अनिवार्य करने का आदेश देने से बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया।