क्या ड्यूटी पर हर पुलिसवाले को पहनना होगा बॉडी कैमरा? जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर HC का बड़ा आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और आरएएफ जवानों के लिए बॉडी कैमरे अनिवार्य करने से इनकार कर दिया।
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉडी कैमरे अनिवार्य नहीं किए।
जंतर-मंतर प्रदर्शनों में पुलिस बॉडी कैमरे पर फैसला।
सरकार को एसओपी बनाने का निर्देश दिया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए तैनात दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवानों के लिए ड्यूटी के दौरान बाडी कैमरे पहनना अनिवार्य करने का आदेश देने से बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया।
सरकार SOP करे तैयार
हालांकि, हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि जनहित याचिका को एक प्रतिवेदन के तौर पर लेकर छह महीने के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने पर फैसला ले।
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