जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पीतमपुरा के एक पब्लिक पार्क में खुले सीवर में गिरकर दो बच्चों की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को लापरवाही का दोषी ठहराया है।

मृतक बच्चों के माता-पिता की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि डीडीए-डीजेबी ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहे हैं और दुर्घटना रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरती। 'उपाय नाकाफी थे' पीठ ने कहा कि दो बच्चों का खुले सीवर में गिरकर जान गंवाना बताता है कि सुरक्षा उपाय नाकाफी थे। उक्त टिप्पणियों के साथ पीठ ने इसके साथ ही डीडीए व डीजेबी को प्रत्येक पीड़ित परिवार को नौ प्रतिशत वार्षिकि ब्याज दर के साथ 11.01 लाख रुपये मुआवजा व एक लाख रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया।