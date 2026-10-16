होटल मालिक लवकेश बजाज को राहत, 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली; हौजरानी में आग से 23 की गई थी जान 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित उस होटल के मालिक लवकेश बजाज को छह सप्ताह की अतिरिक्त अंतरिम जमानत दे दी है, जहां जून में लगी आग में 23 लोगों की मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने बजाज की मेडिकल रिपोर्ट और ऑपरेशन के बाद सामने आई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर विचार करते हुए राहत दी। इससे पहले भी उन्हें चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मिल चुकी है। 59 वर्षीय लवकेश बजाज की 31 अगस्त को पेट की बड़ी सर्जरी हुई थी। उन्हें 15 सितंबर को अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन अक्टूबर में उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनकी स्वास्थ्य स्थिति और ऑपरेशन के बाद की जटिलताओं को देखते हुए अदालत ने अंतरिम जमानत की अवधि छह सप्ताह और बढ़ा दी। क्या है पूरा मामला? मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में स्थित फ्लरिश स्टे (Flourish Stay) B&B में 3 जून 2026 को भीषण आग लगी थी। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हुई थी और 24 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। मृतकों में विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इमारत के निचले हिस्से में रेस्तरां और ऊपरी मंजिलों पर ठहरने की व्यवस्था थी।