विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट को राहत: दिल्ली HC ने एनटीए को नीट-यूजी डुप्लीकेट स्कोरकार्ड जारी करने का दिया आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मूल स्कोर कार्ड खोने वाले विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट को नीट-यूजी के डुप्लीकेट स्कोरकार्ड जारी करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि ये उम्मीदवार फारेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (एफएमजीई) की तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर के तौर पर उनके करियर के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में उनके लिए आखिरी समय में सभी औपचारिकताओं को पूरा करना मुमकिन नहीं होगा।

नीट-यूजी स्कोरकार्ड जारी करने की मांग की गई पीठ ने 31 अक्टूबर को होने वाले एफएमजीई परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुुए की। याचिकाकर्ताओं ने नीट-यूजी स्कोरकार्ड जारी करने की मांग की गई थी। पीठ ने देखा कि नीट-यूजी स्कोरकार्ड न होने की वजह से एफएमजीई के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन अधूरे थे।