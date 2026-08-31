ऋग्वेद-अर्थशास्त्र का हवाला देकर दिल्ली HC ने समय से पहले दी रिहाई, 2 हत्याओं में 20 साल से जेल में था बंद
दिल्ली हाई कोर्ट ने ऋगवेद और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का हवाला देते हुए दोहरे हत्याकांड के दोषी एक कैदी को 20 साल बाद समयपूर्व रिहा करने का आदेश दिया।
HighLights
हाई कोर्ट ने ऋगवेद व कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उदाहरण दिया
दोहरे हत्याकांड के दोषी कैदी को 20 साल बाद रिहा किया
कैदी ने जेल में स्नातक की डिग्री ली, आचरण संतोषजनक रहा
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। ऋगवेद व कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उदाहरण देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दो लोगों की हत्या व चोरी के मामले में उम्रकैद की सजा पाए व्यक्ति को समयपूर्व रिहा कर दिया है।
निर्णय में ऋगवेद का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें अज्ञानता और बिना सोचे-समझे की गई पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी गई है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने कहा कि इंसान की पहचान हमारी सबसे बुरी गलतियों से नहीं, बल्कि हमारे अगले फैसलों से होती है।
हर गलत काम का नतीजा भुगतना पड़ता है, लेकिन हर नतीजे की एक सीमा होनी चाहिए, वरना वह खुद ही गलत हो सकता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सजा की सुधारात्मक नीति के उन तत्वों का जिक्र मिलता है, जिन्हें बाद में सजा में छूट के नाम से जाना गया।
प्राचीन विचारों में अपराधियों को सुधारने का मौका
उम्रकैद की सजा काट रहे मोती उर्फ मोहित की अपील याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि हमारे देश के प्राचीन विचारकों के बीच हमेशा से ही अपराधियों को सुधारने का मौका देना की एक सोच रही है और इसका मकसद अपराध और अपराध की प्रवृत्ति को कम करके समाज में शांति का बड़ा लक्ष्य हासिल करना था।
दुनियाभर के विचारकों ने हमारे उन प्राचीन विचारों से प्रेरणा ली और माना कि अपराध और अपराधी के प्रति सजा देने या बदला लेने वाले नजरिए की तुलना में सुधार लाने वाली नीतियां ज्यादा असरदार होती हैं। अपीलकर्ता को रिहा करने का का यह फैसला इसी सोच पर आधारित है।
2004 में दो हत्याओं के मामले में गया था जेल
अपीलकर्ता मोती उर्फ मोहित को 2004 में डिफेंस काॅलोनी थाना क्षेत्र में दो लोगों की हत्या और चोरी के मामले में जेल गया था। ट्रायल कोर्ट ने 2010 में उसे दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा था।
एसआरबी ने पांच बार खारिज किया आवेदन
20 साल से अधिक समय से जेल में बंद अपीलकर्ता ने सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) से समयपूर्व रिहाई की मांग की। हालांकि, एसआरबी ने उसके आवेदन को पांच बार ठुकरा दिया। उक्त फैसले को मोती ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।
अदालत ने रिकाॅर्ड पर लिया कि अपीलकर्ता ने जेल में रहने के दौरान स्नातक की डिग्री ली और जेल के अंदर स्टोर असिस्टेंट, प्लंबर, कंट्रोल रूम असिस्टेंट, कार्यालय सहायक के रूप में काम किया था और उसका रिकाॅर्ड संतोषजनक था।
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