सौरव गांगुली को 'दूसरा' फिल्म में आपत्तिजनक हिस्सों की पहचान करने का निर्देश, दिल्ली HC ने मांगी जानकारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली से फिल्म दूसरा के उन हिस्सों की पहचान करने को कहा, जिनसे उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने साथ ही गांगुली से आपत्तिजनक दृश्यों के टाइम स्टैम्प और आपत्तियों के विवरण वाली सूची तैयार करने को कहा।

पीठ ने प्रतिवादियों को फिल्म की पेन ड्राइव जमा करने का निर्देश देते हुए सुनवाई दो नवंबर के लिए तय कर दी। यह फिल्म राजस्थान की एक मध्यवर्गीय लड़की की काल्पनिक कहानी है, जो क्रिकेट से जुड़ी कुछ घटनाओं से प्रेरित है।

आपत्तिजनक दृश्यों के टाइम स्टैम्प मांगे गांगुली और उनकी बायोपिक बना रही कंपनी लव फिल्म्स एलएलपी ने निर्माताओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। कंपनी का आरोप है कि फिल्म से गांगुली के अनुबंध संबंधी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

सौरव गांगुली ने फिल्म के पिछले सप्ताह सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बावजूद अंतरिम रोक की मांग करते हुए कहा कि फिल्म अभी ओटीटी पर नहीं आई है और इंटरवल के बाद इसकी पूरी कहानी 2002 के नेटवेस्ट मैच के इर्द-गिर्द घूमती है।