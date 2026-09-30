दिल्ली में अब AQI 450 पहुंचने का नहीं होगा इंतजार, मौसम बिगड़ा तो पहले ही लागू हो सकता है GRAP-4; पढ़ें नियम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदूषण से जंग में दिल्ली और एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) को लागू करने की प्रक्रिया में इस बार महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के आधार पर एक्यूआई के निर्धारित स्तर तक पहुंचने का इंतजार किए बिना ही अग्रिम चरण लागू किए जा सकेंगे।

लागू हो सकता है अधिक सख्त नियम सीएक्यूएम अधिकारियों ने बताया कि अगर मौसम प्रतिकूल होने या किसी आपात स्थिति के कारण एक्यूआई के अचानक गंभीर श्रेणी में जाने की संभावना दिखेगी, तो ग्रेप के प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए जाएंगे। सीएक्यूएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रेप एक आपातकालीन और न्यूनतम ढांचा है। दिल्ली और पड़ोसी राज्य सरकारें अपने स्तर पर इससे भी अधिक सख्त नियम लागू कर सकती हैं।