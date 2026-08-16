दिल्ली सरकार में जल्द लागू होगा ई-कैबिनेट सिस्टम, पेपरलेस होंगी मंत्रिमंडल की बैठकें
दिल्ली सरकार जल्द ही आधुनिक ई-कैबिनेट सिस्टम लागू करेगी, जिससे मंत्रिमंडल की बैठकें पूरी तरह पेपरलेस हो जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने NIC विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर इस डिजिटल व्यवस्था को सुरक्षित और प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
HighLights
दिल्ली सरकार लागू करेगी आधुनिक ई-कैबिनेट सिस्टम।
मंत्रिमंडल की बैठकें होंगी पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल।
सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी होगा सरकारी कामकाज।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में आधुनिक ई-कैबिनेट सिस्टम लागू करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक में डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठकों की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने पर जोर दिया गया।
प्रस्तावित ई-कैबिनेट प्रणाली के लागू होने के बाद मंत्रिमंडल की बैठकों से जुड़े दस्तावेजों, प्रस्तावों और अन्य जरूरी सूचनाओं को डिजिटल माध्यम से सुरक्षित तरीके से साझा किया जा सकेगा। इससे कागजी प्रक्रिया में कमी आने के साथ बैठकों की तैयारी और निर्णय प्रक्रिया भी तेज होने की उम्मीद है।
सरकार का उद्देश्य कैबिनेट से संबंधित कामकाज को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और NIC विशेषज्ञों से प्रणाली के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करते हुए इसके सुचारु और सुरक्षित क्रियान्वयन पर जोर दिया।
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