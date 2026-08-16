दिल्ली सरकार में जल्द लागू होगा ई-कैबिनेट सिस्टम, पेपरलेस होंगी मंत्रिमंडल की बैठकें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में आधुनिक ई-कैबिनेट सिस्टम लागू करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक में डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठकों की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने पर जोर दिया गया।

प्रस्तावित ई-कैबिनेट प्रणाली के लागू होने के बाद मंत्रिमंडल की बैठकों से जुड़े दस्तावेजों, प्रस्तावों और अन्य जरूरी सूचनाओं को डिजिटल माध्यम से सुरक्षित तरीके से साझा किया जा सकेगा। इससे कागजी प्रक्रिया में कमी आने के साथ बैठकों की तैयारी और निर्णय प्रक्रिया भी तेज होने की उम्मीद है।