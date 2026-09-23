अब Reel के जरिए बच्चे बताएंगे देश-समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी, दिल्ली में शुरू हुई प्रतियोगिता
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्र अब 'मेरी सेवा, मेरा संकल्प' रील प्रतियोगिता के माध्यम से समाज और देश के ...और पढ़ें
HighLights
सरकारी स्कूलों में 'मेरी सेवा, मेरा संकल्प' रील प्रतियोगिता शुरू।
छात्र रील के जरिए समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी बताएंगे।
स्वच्छता, पर्यावरण, नागरिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर बनेंगे रील।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र अब रील के जरिए भी समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का संदेश दे सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने मेरी सेवा, मेरा संकल्प रील प्रतियोगिता शुरू की है।
यह प्रतियोगिता 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है।
प्रतियोगिता में विद्यार्थी छोटे वीडियो बनाकर बताएंगे कि आम नागरिक अपने आसपास के समाज और देश के लिए किस तरह योगदान दे सकते हैं। रील के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक सेवा और जिम्मेदार नागरिक बनने जैसे विषयों पर अपनी सोच रखने का मौका मिलेगा।
इन विषयों पर बना सकेंगे रील
शिक्षा निदेशालय ने रील के लिए कई विषय तय किए हैं। इनमें जनभागीदारी के जरिए राष्ट्र निर्माण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण, नागरिक जिम्मेदारी, सामुदायिक सेवा, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों की मदद, दया और सेवा के कार्य तथा सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान शामिल हैं।
विद्यार्थी इन विषयों को अपने आसपास होने वाली घटनाओं और रोजमर्रा के उदाहरणों के जरिए रील में प्रस्तुत कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर देना और उनमें सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।
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साथ ही इन गतिविधियों को विकसित भारत @2047 की सोच से भी जोड़ा गया है। सेवा संकल्प अभियान के तहत रील प्रतियोगिता के साथ चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं।
चित्रकला प्रतियोगिता में पांच से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष के दो आयु वर्ग होंगे। वहीं, भाषण प्रतियोगिता में कक्षा 10 से 12 तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकेंगे। भाषण के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का विकल्प रखा गया है।
जिला स्तर से राज्य स्तर तक पहुंचेगी प्रतियोगिता
अभियान के तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक स्कूल स्तर पर गतिविधियां होंगी। इसके बाद आठ से 10 अक्टूबर तक जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं और प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी।
12 और 13 अक्टूबर को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और सम्मान समारोह होगा। रील प्रतियोगिता में जिला स्तर पर चुनी गई प्रविष्टियां राज्य स्तर के मूल्यांकन के लिए भेजी जाएंगी।
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