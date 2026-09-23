अब Reel के जरिए बच्चे बताएंगे देश-समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी, दिल्ली में शुरू हुई प्रतियोगिता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र अब रील के जरिए भी समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का संदेश दे सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने मेरी सेवा, मेरा संकल्प रील प्रतियोगिता शुरू की है।

यह प्रतियोगिता 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। प्रतियोगिता में विद्यार्थी छोटे वीडियो बनाकर बताएंगे कि आम नागरिक अपने आसपास के समाज और देश के लिए किस तरह योगदान दे सकते हैं। रील के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक सेवा और जिम्मेदार नागरिक बनने जैसे विषयों पर अपनी सोच रखने का मौका मिलेगा।

इन विषयों पर बना सकेंगे रील शिक्षा निदेशालय ने रील के लिए कई विषय तय किए हैं। इनमें जनभागीदारी के जरिए राष्ट्र निर्माण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण, नागरिक जिम्मेदारी, सामुदायिक सेवा, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों की मदद, दया और सेवा के कार्य तथा सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान शामिल हैं।