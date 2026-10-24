'कमीशनखोरी AAP के समय होती थी, हमने तो...', 'मल्हार' पुस्तक विवाद पर दिल्ली सरकार का करारा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कक्षा आठ की हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘मल्हार’ की खरीद को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के आरोप पर दिल्ली सरकार ने जवाब दिया है। दिल्ली सरकार ने आप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसने यह किताब एनसीईआरटी की ओर से निर्धारित 65 रुपये की कीमत से काफी कम, 28.61 रुपये में खरीदी है। सरकार इन किताबों को विद्यार्थियों को स्कूलों में मुफ्त वितरित करती है।

दरअसल, आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ाई जा रही ‘मल्हार’ पुस्तक को एनसीईआरटी 65 रुपये में उपलब्ध कराती है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने पुस्तक का आकार छोटा कराकर उसे एनसीईआरटी से अधिक कीमत पर खरीदा है।