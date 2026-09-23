अब श्रमिकों के पास खुद पहुंचेगी दिल्ली सरकार, चार मोबाइल सेवा वैन शुरू; मिलेंगी कई सुविधाएं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को अब बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत मोबाइल नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किए हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय से चार मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन दिल्ली के सभी जिलों में श्रमिकों और कामगारों तक पहुंचेंगी।



मोबाइल सेवा केंद्रों में श्रमिकों को उनके क्षेत्र में ही पंजीकरण और नवीनीकरण, सरकारी योजनाओं की जानकारी, जरूरी दस्तावेजों से संबंधित सहायता, डिजिटल सेवाओं तक पहुंच और विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा।