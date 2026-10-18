दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, नीतियों और विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए 'DITI' का गठन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने विकास की योजनाओं और नीतियों को दिशा देने के लिए दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (डीआईटीआई) के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।

यह संस्थान विजन दिल्ली 2047 सहित विभिन्न विकास योजनाओं का रोडमैप तैयार करने में सरकार की मदद करेगा। इसे नीति आयोग की तर्ज पर गठित किया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसकी गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्ष होंगी। संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में शोध, नीतिगत विश्लेषण और योजनाओं के प्रभाव का आकलन करेगा। साथ ही विभागों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, निगरानी और जनसेवाओं में सुधार के लिए सुझाव देगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति भी बनाई गई है।

अध्यक्ष होंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अधिसूचना के अनुसार, डीआइटीआई विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत रिसर्च और विश्लेषणात्मक अध्ययन शुरू करेगा और विभागों को कार्यक्रम के डिजाइन व लागू करने के लिए साक्ष्य आधारित सिफारिशें देगा। डेटा, प्रौद्योगिकी, साझेदारी और नीति अनुसंधान के जरिए सुधार के कल्चर को बढ़ावा देगा। डीआइटीआई गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्ष मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। सीएम ही बोर्ड के उपाध्यक्ष को नामित करेंगी।

बोर्ड के सदस्य के रूप में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, डीडीए उपाध्यक्ष, एमसीडी आयुक्त व एनडीएमसी चेयरमैन होंगे। यह नया संस्थान दिल्ली सरकार के प्रमुख थिंक टैंक और नीति सलाहकार निकाय के रूप में काम करेगा।