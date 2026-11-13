'सरकार को बदनाम करने की साजिश', यमुना में मरी मछलियों पर गरमाया माहौल; SHO को पत्र लिख FIR की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने सोनिया विहार थाने को पत्र लिखकर एक मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

वहीं, पत्र में आरोप लगाया गया कि अज्ञात लोग छठ त्योहार से पहले दिल्ली सरकार की छवि खराब करने के लिए यमुना नदी में मरी हुई मछलियां डाल रहे हैं। सोनिया विहार के एसएचओ इस पत्र के आधार पर मामले में कार्रवाई कर सकते हैं।

दिल्ली के सोनिया विहार में वजीराबाद पुल के पास यमुना नदी में गुरुवार को मछलियां मृत मिलने का मामला सामने आया था। मछलियों के मृत अवस्था में नदी में पड़े होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।