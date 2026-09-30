दिल्ली सरकार में बढ़ेगी एआई की उपयोगिता, अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के कामकाज में अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की उपयोगिता बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए सरकार ने सिविल लाइंस स्थित विकास भवन-दो में एआई प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बुधवार को केंद्र का उद्घाटन किया। यहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों को एआई के व्यावहारिक इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 अक्टूबर से शुरू होगा। इसमें अधिकारियों को एआई के जरिए सरकारी कामकाज को आसान और तेज बनाने के तरीके बताए जाएंगे। प्रशिक्षण में एआई उपकरणों के इस्तेमाल, निर्देश देकर एआई से काम कराने, सरकारी पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार करने, आंकड़ों के विश्लेषण तथा प्रस्तुतीकरण तैयार करने जैसे विषय शामिल होंगे। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा और एआई के जिम्मेदार इस्तेमाल पर भी जानकारी दी जाएगी।