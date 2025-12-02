दिल्ली सरकार बनाएगी ‘आधार डेटा वॉल्ट’, स्कीम आवेदकों की निजी जानकारी होगी सुरक्षित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार एक आधार डेटा वाल्ट बनाने पर काम कर रही है, ताकि लोगों द्वारा अलग-अलग स्कीम और सर्विस के लिए अपने एप्लीकेशन के साथ दी गई जरूरी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखा जा सके। सरकार का सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग यूनिक आइडेंटिफिकेशन अधारिटी आफ इंडिया (यूआइएडीएआइ) के निर्देशों और गाइडलाइन्स के आधार पर इस प्रोजक्ट को लागू कर रहा है।

स्टेजिंग सर्वर पर सफल टेस्ट नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) ने पहले ही एक स्टेजिंग सर्वर पर वाल्ट का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार की अलग-अलग स्कीम और सर्विस के लिए ऑनलाइन आवेदन देने के लिए आधार नंबर जरूरी है, जिन्हें सुरक्षित रखने की जरूरत है।