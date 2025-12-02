Language
    दिल्ली सरकार बनाएगी ‘आधार डेटा वॉल्ट’, स्कीम आवेदकों की निजी जानकारी होगी सुरक्षित

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:56 AM (IST)

    दिल्ली सरकार योजनाओं के आवेदकों के आधार डेटा की सुरक्षा के लिए 'आधार डेटा वॉल्ट' बनाएगी। इस वॉल्ट में नागरिकों की निजी जानकारी सुरक्षित रखी जाएगी, जिससे डेटा लीक होने का खतरा कम होगा। सरकार का मानना है कि यह कदम नागरिकों की निजता की रक्षा करेगा और योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा।

    सांकेतिक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार एक आधार डेटा वाल्ट बनाने पर काम कर रही है, ताकि लोगों द्वारा अलग-अलग स्कीम और सर्विस के लिए अपने एप्लीकेशन के साथ दी गई जरूरी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखा जा सके। सरकार का सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग यूनिक आइडेंटिफिकेशन अधारिटी आफ इंडिया (यूआइएडीएआइ) के निर्देशों और गाइडलाइन्स के आधार पर इस प्रोजक्ट को लागू कर रहा है।

    स्टेजिंग सर्वर पर सफल टेस्ट

    नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) ने पहले ही एक स्टेजिंग सर्वर पर वाल्ट का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार की अलग-अलग स्कीम और सर्विस के लिए ऑनलाइन आवेदन देने के लिए आधार नंबर जरूरी है, जिन्हें सुरक्षित रखने की जरूरत है।

    आधार वाल्ट के कई फायदे हैं, क्योंकि यह सेंसिटिव आइडेंटिटी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हाई-लेवाल डेटा सिक्योरिटी देता है, जिससे आधार की डिटेल्स के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है।